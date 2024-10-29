19-летняя итальянская горнолыжница погибла на тренировке

19-летняя итальянская горнолыжница Лоренци погибла после падения на тренировке

Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла во время тренировки в Италии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Причиной гибели 19-летней спортсменки стало падение на трассе, в результате которого она сильно ударилась головой о снег. Инцидент произошел на склоне Валь Сеналес в итальянской провинции Южный Тироль. Лоренци госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.

В FIS выразили соболезнования родным и близким Лоренци. В марте она стала чемпионкой Италии в гигантском слаломе.