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13:16, 29 октября 2024Спорт

19-летняя итальянская горнолыжница погибла на тренировке

19-летняя итальянская горнолыжница Лоренци погибла после падения на тренировке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clement Delhaye / Unsplash

Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла во время тренировки в Италии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Причиной гибели 19-летней спортсменки стало падение на трассе, в результате которого она сильно ударилась головой о снег. Инцидент произошел на склоне Валь Сеналес в итальянской провинции Южный Тироль. Лоренци госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.

В FIS выразили соболезнования родным и близким Лоренци. В марте она стала чемпионкой Италии в гигантском слаломе.

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      Андрей Стрельцов
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