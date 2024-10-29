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14:24, 29 октября 2024Силовые структуры

Агента СБУ осудили за расправу над бывшим командиром российской подлодки

Агенту СБУ дали 25 лет за убийство экс-командира подлодки «Краснодар» Ржицкого
Начало событий в новости Суд огласит приговор агенту СБУ за расправу над экс-командиром российской подлодки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Денисенко, который расправился с бывшим командиром подлодки «Краснодар» Станиславом Ржицким 10 июля 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Агента СБУ признали виновным по статьям 105 («Убийство»), 222 («Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») и 275 («Государственная измена») УК РФ. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Осужденный также выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей.

Судом установлено, что в октябре 2022 года Денисенко получил от своих командиров задание расправиться с Ржинским. Для этого мужчина прибыл на территорию Краснодара и организовал слежку за экс-командиром подлодки. Позже агент СБУ получил от сообщников пистолет с глушителем для будущего преступления, а в марте 2023 года – был принят в гражданство России.

Задуманную расправу он совершил 10 июля 2023 года в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Там Денисенко подкараулил Ржицкого, который совершал утреннюю пробежку, и выстрелил в него не менее восьми раз, а затем скрылся.

Его задержали сотрудники ФСБ на следующий день в Туапсе, откуда он планировал выехать за пределы РФ.

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      Олеся Мицкевич
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