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17:21, 28 октября 2024Силовые структуры

Суд огласит приговор агенту СБУ за расправу над экс-командиром российской подлодки

Суд 29 октября огласит приговор агенту СБУ за убийство экс-командира Ржицкого

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд назначил на 29 октября оглашение приговора агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Денисенко, который обвиняется в расправе над бывшим командиром подлодки «Краснодар» Станиславом Ржицким 10 июля 2023 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе судов региона.

Прокурор просит приговорить подсудимого к 25 годам лишения свободы.

На стадии следствия Денисенко признал вину и дал показания, что его наняла СБУ. Он сам выбрал в качестве мишени Ржицкого, занимавшего пост заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, после получения задания расправиться со значимым российским чиновником. С декабря 2022 года он следил за экс-командиром, изучил его распорядок дня, получил пистолет с глушителем и выбрал дату и место нападения.

Ранним утром 10 июля 2023 года киллер подкараулил в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы вышедшего на пробежку Ржицкого и выпустил в него восемь пуль, а затем скрылся. У Денисенко были авиабилеты в Турцию, откуда он собирался перебраться в Швейцарию. Однако его поймали на территории Туапсинского района на следующий день после преступления.

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      Любовь Ширижик
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