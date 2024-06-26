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14:19, 26 июня 2024Силовые структуры

Агента СБУ отдали под суд за расправу над экс-командиром российской подлодки

СК завершил следствие по делу об убийстве экс-командира подлодки Ржицкого

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела Сергея Денисенко, обвиняемого в расправе над бывшим командиром подлодки «Краснодар» Станиславом Ржицким 10 июля 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчине вменяется совершение преступления по найму, незаконный оборот оружия и госизмена. По делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Денисенко признал вину и дал показания, что его наняла Служба безопасности Украины (СБУ). Он сам выбрал в качестве мишени Ржицкого, занимавшего пост заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, после получения задания расправиться со значимым российским чиновником. Агент СБУ, по его признанию, готовил преступление с декабря 2022 года — следил за Ржицким, изучил его распорядок дня, получил пистолет с глушителем и выбрал дату и место нападения.

Ранним утром 10 июля 2023 года киллер подкараулил в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы вышедшего на пробежку экс-командира и выпустил в него восемь пуль, а затем скрылся. У Денисенко были авиабилеты в Турцию, откуда он собирался перебраться в Швейцарию. Однако его поймали на территории Туапсинского района на следующий день после преступления.

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      Любовь Ширижик
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