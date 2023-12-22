Подозреваемый в расправе над российским чиновником рассказал о причастности СБУ

Подозреваемый в убийстве чиновника Ржицкого дал показания о причастности СБУ

Расправу над заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командиром подлодки «Краснодар» Станиславом Ржицким организовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом правоохранителям рассказал подозреваемый в совершении преступления Сергей Денисенко, передает ТАСС.

По данным агентства, Денисенко признал вину и дал показания, которые были подтверждены и зафиксированы на видео при выходе на место произошедшего. Подозреваемый сообщил, где взял и хранил оружие и боеприпасы, описал маршрут своих передвижений. Указания по реализации преступления, по словам Денисенко, он получал от сотрудников СБУ.

Срок следствия продлен до февраля. Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Денисенко заявлял, что сам выбрал Ржицкого, когда ему поступил заказ из Украины расправиться со значимым российским чиновником. Он готовил преступление с декабря 2022 года.

10 июля Ржицкий был обнаружен с огнестрельными ранениями вблизи улицы Береговой в краевом центре. Киллер подкараулил его на утренней пробежке. 11 июля стало известно о задержании Денисенко.

