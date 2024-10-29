Samsung впервые выпустит дешевый 5G-смартфон

Samsung представит свой самый дешевый смартфон с 5G — Galaxy A06

Южнокорейская корпорация Samsung готова представить свой самый дешевый телефон с поддержкой связи 5G. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты медиа заметили, что модель под названием Galaxy A06 5G появилась в базе GSMA. В материале говорится, что обычно в серию Galaxy A входят доступные смартфоны, ориентированные на широкого потребителя. При этом такие девайсы ограничены поддержкой 4G.

Новый аппарат был добавлен в базу под идентификаторами SM-A066B/DS и SM-A066M/DS, что, скорее всего, означает скорый выход на рынок двух версий устройства. Журналисты GizmoChina подчеркнули, что Samsung впервые выпускает дешевый смартфон с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Смартфоны Galaxy A06 и A05 выходили с процессором MediaTek Helio G85, который работает только с 4G. Специалисты полагают, что выпуск доступного 5G-гаджета упрочит позиции Samsung на рынке смартфонов. Стоимость и сроки выхода Galaxy A06 5G не раскрываются, однако девайс вряд ли будет стоить дороже 150-200 долларов. Так, представленная в сентябре 4G-версия Galaxy A06 была оценена в 135 долларов, или около 13 тысяч рублей.

В конце октября стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» освободила полосу частот под связь стандарта 5G. Условия использования данного диапазона будут обсуждаться Госкомиссией по радиочастотам при Минцифры.