Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:04, 28 октября 2024Наука и техника

«Роскосмос» освободил полосу частот под связь 5G

Госкорпорация «Роскосмос» освободила полосу частот под связь стандарта 5G

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Госкорпорация «Роскосмос» освободила полосу частот под связь стандарта 5G. Об этом сообщает РБК.

Как заявил начальник радиочастотного центра госкорпорации Антон Степанов, речь идет о диапазоне 6425-7125 мегагерц. По его словам, возможность и условия использования данного диапазона для 5G будет обсуждаться Госкомиссией по радиочастотам при Минцифры.

«Сейчас идет проработка конкретных условий его использования, они должны быть определены в ближайшие годы», — заявил изданию представитель министерства.

По данным оператора «МегаФон», диапазон 6425-7125 мегагерц может стать актуальным для мобильной связи в перспективе 10-12 лет. В компаниях «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинга» подтвердили, что заинтересованы в высвобождении для сетей мобильной связи любого радиочастотного ресурса.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В июне компания «Бюро 1440» сообщила, что успешно испытала лазерную связь между двумя космическими аппаратами.

В мае компания рассказала, что три спутника миссии «Рассвет-2», использующих стандарт 5G NTN для связи с абонентами, успешно выведены на околоземную орбиту.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ночью атаковали несколько предприятий в Воронежской области. Есть пострадавшие. Что об этом известно?

      Стало известно о возможной отставке российского губернатора

      Обнародованы подробности пятых летных испытаний Starship

      32-летняя женщина рассказала о жизни с ранней менопаузой

      Бывшая девушка популярного блогера решила отсудить у него миллионы рублей

      Премьер-министр Грузии назвал ЕС главным приоритетом для страны

      В ДНР заявили о падении обороны ВСУ севернее Угледара

      Футболист клуба РПЛ раскритиковал игрока «Зенита» за слова о пользе пива

      В ДНР рассказали о ситуации в Горняке и Селидово

      Россияне стали чаще допускать просрочку по автокредитам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше