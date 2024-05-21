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19:06, 21 мая 2024Наука и техника

Три российских спутника «Рассвет-2» успешно вывели на орбиту

«Бюро 1440»: три спутника миссии «Рассвет-2» успешно вывели на орбиту

Фото: Telegram-канал «БЮРО 1440»

Три российских спутника миссии «Рассвет-2» успешно вывели на околоземную орбиту. Об этом со ссылкой на частную компанию «Бюро 1440» сообщает ТАСС.

Космические аппараты были выведены на ракете, стартовавшей в ночь на 17 мая с космодрома Плесецк. «Все три спутника миссии успешно выведены на целевую полярную орбиту, штатно вышли на связь и взяты в управление», — заявили в компании.

Там добавили, что экспериментальная эксплуатация для летной квалификации спутников, необходимых для создания российской сети широкополосной спутниковой связи, продлится несколько месяцев.

Ранее Минцифры сообщило, что Россия впервые осуществила запуск трех низкоорбитальных космических аппаратов, использующих стандарт 5G NTN для связи с абонентами.

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      Иван Потапов
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