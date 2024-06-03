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17:22, 3 июня 2024Наука и техника

Российская компания испытала лазерную связь в космосе

Российская компания «Бюро 1440» испытала в космосе лазерную связь

Кадр: Telegram-канал «БЮРО 1440»

Российская компания «Бюро 1440» успешно испытала лазерную связь между двумя космическими аппаратами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«30 мая 2024 года мы успешно завершили первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Более 200 гигабайт были переданы на скорости 10 гигабит в секунду между космическими аппаратами на расстоянии более 30 километров друг от друга», — заявили в компании.

В «Бюро 1440» отметили, что тесты стали первым российским испытанием лазерной связи в космосе.

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В мае компания сообщила, что три российских спутника миссии «Рассвет-2», использующих стандарт 5G NTN для связи с абонентами, успешно выведены на околоземную орбиту.

В феврале гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что сотрудничество государства и частных компаний может «реально сдвинуть ситуацию к 2030 году» с российской спутниковой группировкой.

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      Иван Потапов
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