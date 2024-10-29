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14:40, 29 октября 2024Экономика

Поставки угля из России упали на десять процентов

«Ведомости»: за три квартала 2024 года экспорт угля из РФ упал на 10 процентов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За первые три квартала экспорт угля из России сократился на десять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 147 миллионов тонн. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишут «Ведомости».

Наибольшее падение наблюдается в портах Азово-Черноморского бассейна — минус 56 процентов (10 миллионов тонн). В портах Балтийского и Арктического бассейна оно составило 15 процентов (38 миллионов тонн).

Главным направлением для поставок угля по-прежнему остаются порты Дальнего Востока, где сокращение минимально — всего один процент (83 миллиона тонн). В то же время увеличивается экспорт по железной дороге — плюс 40 процентов (16 миллионов тонн), однако компенсировать провал в поставках морем он не в состоянии.

Как объяснили в ЦЦИ, такая динамика связана с совпадением ряда факторов. Это и низкие цены на мировых рынках, и подорожание логистики, и ограниченные возможности вывоза топлива по железной дороги. Аналитики не видят возможности для улучшения ситуации до конца года, хотя не исключено некоторое восстановление мировых цен.

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Ранее аналитический центр ТЭК в октябрьской презентации указал, что угольная отрасль стала единственной убыточной отраслью российской экономики в 2024 году. Результат за прошедшие месяцы составил минус 34 миллиарда рублей, в то время как в 2022-м и 2023 годах компании получили прибыль в размере 783 и 357 миллиардов рублей соответственно.

По данным центра, небольшие угольные предприятия уже приблизились к банкротству, спасти их может только снижение тарифов и сборов. В свою очередь, руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов признал, что отрасль постепенно начинает пикировать. На фоне падения доходов компаниям, чтобы поддерживать хотя бы текущий уровень добычи, приходится увеличивать инвестиции в оборудование, ведь его поставки из-за рубежа стали гораздо дороже.

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      Платон Щукин
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