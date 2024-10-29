Поведение нападающего на людей сексуально озабоченного дельфина объяснили

The Sun: поведение кусающего людей дельфина может объясняться желанием поиграть

Специалисты по поведению морских млекопитающих выдвинули версии о причинах поведения нападающего на людей одинокого сексуально озабоченного дельфина в японской провинции Фукуи. Их мнения приводит издание The Sun.

Бруно Диас Лопес, директор итальянского Института исследований дельфинов-афалин (BDRI), объяснил, что дельфины могут демонстрировать тактильное поведение, которое кажется людям необычным. Однако, по его словам, для самых морских млекопитающих это часть обычных социальных взаимодействий без какого-либо сексуального или агрессивного подтекста. «Эти взаимодействия часто носят исследовательский характер и совершенно необязательно содержат в себе намерение причинить вред или обидеть», — считает Лопес.

Джорджи Долфин, зоозащитница из организации Humane Society International в Австралии, выразила мнение, что дельфин таким образом выражает желание поиграть. «Самцы дельфинов в дикой природе часто несильно кусают друг друга, это воспринимается как дружеский жест», — рассказала она. Она также предположила, что поведение агрессивного дельфина может объясняться тем, что его как-то обидели люди. «Этот конкретный дельфин мог пережить травму, нанесенную людьми. Учитывая, что они чрезвычайно умные млекопитающие, они вряд ли забудут такие инциденты», — добавила она.

Нападения агрессивного дельфина начали происходить в заливе Вакаса, префектуры Фукуи и Киото, в 2022 году. С тех пор там пострадало до 40 человек. Специалисты считают, что людей атакует один самец дельфина особи индийская афалина. «Мы знаем, что иногда самцы общаются, кусая друг друга. Возможно он пытается перенести это на людей. Кроме того, дельфины обычно живут группами, а этот, вероятно, одинок», — рассказал руководитель лаборатории морской биологии Токийского университета сельского хозяйства Мари Кобаяси.

Британский биолог Саймон Аллен заявил, что именно одиночество может быть причиной нападений дельфина. «Как и у людей и других социальных животных, гормональные перепады, сексуальная неудовлетворенность или стремление доминировать могут заставить дельфина ранить тех, с кем он взаимодействует», — сказал специалист.

Ранее мужчина, переживший нападение дельфина, рассказал о пережитом. Самец афалины разорвал пострадавшему мышцы на указательном пальце левой руки, а также укусил за предплечье и запястье.