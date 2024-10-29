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19:15, 29 октября 2024Культура

Джонни Депп впервые после скандала попал в голливудский проект

Джонни Депп попал в голливудский фильм впервые за 6 лет после судов с Эмбер Херд

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Актер Джонни Депп официально вернулся в голливудские проекты после скандальных судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом сообщает портал Deadline.

Известно, что следующим фильмом Деппа станет проект под названием «Day Drinker» от режиссера фильма «500 дней лета» Марка Уэбба. Партнершей актера по съемочной площадке станет Пенелопа Крус, которая ранее снималась вместе с ним в нескольких хитовых картинах.

Сюжет фильма повествует о барменше круизного лайнера и таинственном пьянице. Их знакомство приведет к неожиданным и запутанным последствиям. Для Джонни «Day Drinker» станет первым за шесть лет студийным фильмом, снятым в Голливуде.

Ранее американский режиссер Тим Бертон прокомментировал положение Деппа в Голливуде после судебных разбирательств с Херд.

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      Андрей Шеньшаков
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