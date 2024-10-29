Французский борец опоздал на схватку с россиянином из-за пробок и уступил ему бронзу ЧМ

Борец Клемент опоздал на схватку с россиянином Лалаевым на ЧМ из-за пробок

Российский борец Садык Лалаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, проходящего в албанской Тиране. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в своем Telegram-канале.

Представителю России была засчитана техническая победа, так как его соперник — француз Стефан Клемент — опоздал на поединок за третье место из-за пробок. Схватка должна была пройти в весовой категории до 63 килограммов.

Лалаев завоевал первую медаль на чемпионатах мира. Он также является бронзовым призером первенства Европы 20244 года в весовой категории до 60 килограммов.

Чемпионат мира в Тиране завершится 31 октября. Российские борцы выступают на турнире в нейтральном статусе.