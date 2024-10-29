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17:18, 29 октября 2024Спорт

Футболиста ЦСКА признали лучшим молодым игроком года в Азии

Футболиста ЦСКА Файзуллаева признали лучшим молодым игроком года в Азии
Аббосбек Файзуллаев

Аббосбек Файзуллаев . Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии. Об этом сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола.

Вручение премии прошло в Сеуле. В споре за приз игрок обошел японского нападающего «Камимуры» Гаку Навату, а также атакующего полузащитника английского «Сток Сити» Баэ Джун-Хо, представляющего Южную Корею.

21-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

В активе Файзуллаева 17 матчей в составе национальной сборной Узбекистана. Он отметился четырьмя голами.

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      Алексей Гусев
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