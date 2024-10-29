Илон Маск прокомментировал решение известной газеты по выборам в США

Маск заявил, что всем безразлична поддержка The Washington Post кандидатов в США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал решение известной газеты The Washington Post сохранить нейтралитет на выборах президента США. Он написал на своей странице в соцсети X, что позиция издания никого не волнует.

«Никому нет никакого дела, кого поддерживает Washington Post», — отметил бизнесмен.

Ранее газета The Washington Post впервые за 36 лет отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента в США. Директор-распорядитель газеты Уильям Льюис подчеркнул, что WP будет занимать такую же позицию и в отношении президентских выборов в будущем

Позднее стало известно, что The Washington Post потеряла более 200 тысяч читателей из-за нейтралитета на выборах. Так, к полудню понедельника, 28 октября, более 200 000 человек отменили свои цифровые подписки.