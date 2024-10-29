Израиль поставит на вооружение лазер Iron Beam

Израиль поставит на вооружение лазерную систему ПВО Iron Beam

Лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО) Iron Beam поставят на вооружение израильской армии в течение года. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на Минобороны Израиля.

Руководитель оборонных исследований Минобороны Даниэль Голд сообщил, что лазер будет работать в составе израильской системы ПВО наряду с батареями комплекса Iron Dome («Железный купол»). «Сочетание лазерного перехвата и противоракетного перехвата еще больше усилит защиту от реактивных снарядов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других угроз», — сказал он.

Лазерную систему ПВО Iron Beam впервые представили в 2014 году. Комплекс предназначен для перехвата ракет, минометных мин и беспилотников. Отмечается, что стоимость одного применения комплекса почти равна стоимости энергии, которую тратят на его работу. При этом одна противоракета Tamir системы Iron Dome стоит около 100 тысяч долларов.

В июле стало известно, что компания Raytheon UK совместно с Лабораторией оборонной науки и техники и Отделом оборонного оборудования и поддержки Минобороны Великобритании успешно испытала лазерную систему High-Energy Laser Weapon System (HELWS) на шасси бронеавтомобиля Wolfhound. Комплекс разработан для борьбы с дронами.