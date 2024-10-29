Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 29 октября 2024Наука и техника

Израиль поставит на вооружение лазер Iron Beam

Израиль поставит на вооружение лазерную систему ПВО Iron Beam

Лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО) Iron Beam поставят на вооружение израильской армии в течение года. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на Минобороны Израиля.

Руководитель оборонных исследований Минобороны Даниэль Голд сообщил, что лазер будет работать в составе израильской системы ПВО наряду с батареями комплекса Iron Dome («Железный купол»). «Сочетание лазерного перехвата и противоракетного перехвата еще больше усилит защиту от реактивных снарядов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других угроз», — сказал он.

Лазерную систему ПВО Iron Beam впервые представили в 2014 году. Комплекс предназначен для перехвата ракет, минометных мин и беспилотников. Отмечается, что стоимость одного применения комплекса почти равна стоимости энергии, которую тратят на его работу. При этом одна противоракета Tamir системы Iron Dome стоит около 100 тысяч долларов.

Материалы по теме:
Лучи смерти. Как в России создают оружие будущего — боевые лазеры?
Лучи смерти.Как в России создают оружие будущего — боевые лазеры?
26 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В июле стало известно, что компания Raytheon UK совместно с Лабораторией оборонной науки и техники и Отделом оборонного оборудования и поддержки Минобороны Великобритании успешно испытала лазерную систему High-Energy Laser Weapon System (HELWS) на шасси бронеавтомобиля Wolfhound. Комплекс разработан для борьбы с дронами.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова раскрыла национальность вторгшихся в Брянскую область наемников. По ее словам, обезврежены бойцы из трех стран

      Во Франции пожаловались на последствия одного вида поставок из Украины

      Поведение нападающего на людей сексуально озабоченного дельфина объяснили

      Пользователи сети перечислили самые вздорные стереотипы о сексе

      Госсекретарь США проведет закрытые переговоры с главой офиса Зеленского

      В Раде указали на скрытый замысел Зеленского

      Российский посол обвинил власти Дании в попустительстве из-за Украины

      США предупредили о последствиях милитаризации космоса

      Российские военные нанесли удар по военному штабу ВСУ в Харькове

      Харрис попала в неловкую ситуацию на экскурсии по заводу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше