Известного российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал журналиста Куршина за нарушение закона об иноагентах

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow calling, известного журналиста Андрея Куршина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом говорится в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Его обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Журналист не сопроводил материалы в интернете, произведенные им, предупреждающей маркировкой иностранного агента.

Куршину назначили штраф в 40 тысяч рублей.

В начале октября Куршина оштрафовали за нарушение той же статьи КоАП. Таганский суд Москвы назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

В августе журналиста приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Его обвинили в распространении недостоверной информации об армии России. Куршин будет отбывать наказание в колонии общего режима.