Лидеры Финляндии и Китая обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине

Стубб обсудит с Си Цзиньпином урегулирование конфликта на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином урегулирование конфликта на Украине во время встречи двух лидеров в Пекине. Об этом сообщает Reuters.

«Я с нетерпением жду обсуждения мирных решений», — отметил Стубб, выступая с вступительным словом в начале мероприятия.

По данным агентства, Стубб планирует сказать китайскому коллеге, что мирное соглашение не может быть заключено без участия Украины.

Уточняется, что поездка финского политика в Пекин состоялась на фоне обострения торговой напряженности между Китаем и Европейским союзом из-за высоких тарифов Брюсселя на китайские электромобили.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что с Россией необходимо будет возобновить полноценное сотрудничество по окончании конфликта на Украине.