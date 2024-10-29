Лидеры Финляндии и Китая обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином урегулирование конфликта на Украине во время встречи двух лидеров в Пекине. Об этом сообщает Reuters.
«Я с нетерпением жду обсуждения мирных решений», — отметил Стубб, выступая с вступительным словом в начале мероприятия.
По данным агентства, Стубб планирует сказать китайскому коллеге, что мирное соглашение не может быть заключено без участия Украины.
Уточняется, что поездка финского политика в Пекин состоялась на фоне обострения торговой напряженности между Китаем и Европейским союзом из-за высоких тарифов Брюсселя на китайские электромобили.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что с Россией необходимо будет возобновить полноценное сотрудничество по окончании конфликта на Украине.