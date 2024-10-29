Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 29 октября 2024Мир

Лидеры Финляндии и Китая обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине

Стубб обсудит с Си Цзиньпином урегулирование конфликта на Украине
Александр Стубб и Си Цзиньпин

Александр Стубб и Си Цзиньпин. Фото: Kazuki Kozaki / Pool / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином урегулирование конфликта на Украине во время встречи двух лидеров в Пекине. Об этом сообщает Reuters.

«Я с нетерпением жду обсуждения мирных решений», — отметил Стубб, выступая с вступительным словом в начале мероприятия.

По данным агентства, Стубб планирует сказать китайскому коллеге, что мирное соглашение не может быть заключено без участия Украины.

Уточняется, что поездка финского политика в Пекин состоялась на фоне обострения торговой напряженности между Китаем и Европейским союзом из-за высоких тарифов Брюсселя на китайские электромобили.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что с Россией необходимо будет возобновить полноценное сотрудничество по окончании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки дрона по Гудермесу

      Женщина показала свадебное платье за две тысячи рублей и восхитила пользователей сети

      Румыния захотела сбивать нарушившие ее воздушное пространство дроны по закону

      Компьютер Apple случайно раскрыли до анонса

      Нарколог раскрыл причину комы у москвички после 20 шотов

      Лидеры Финляндии и Китая обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине

      Адель встретила на своем концерте Селин Дион и расплакалась

      Галкина не пустили в 16 стран по паспорту Израиля

      В Раде назвали возможную дату проведения выборов президента Украины

      Некоторых россиян призвали отказаться от белого хлеба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше