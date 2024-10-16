Финляндия признала необходимость сотрудничать с Россией после конфликта на Украине

Президент Финляндии Стубб заявил, что с Россией необходимо сотрудничать

С Россией необходимо будет возобновить полноценное сотрудничество по окончании конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Его цитирует РИА Новости.

«Нам необходимо искать пути сотрудничества с Россией в долгосрочной перспективе после окончания войны», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о перспективе развития отношений Финляндии и России в ближайшие 10 лет.

Ранее глава МИД Финляндии заявила, что Россия никогда не перестанет быть соседом финнов, поэтому последние должны знать русский язык для понимания внутрироссийских процессов.