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14:12, 16 октября 2024Мир

Финляндия признала необходимость сотрудничать с Россией после конфликта на Украине

Президент Финляндии Стубб заявил, что с Россией необходимо сотрудничать

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

С Россией необходимо будет возобновить полноценное сотрудничество по окончании конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Его цитирует РИА Новости.

«Нам необходимо искать пути сотрудничества с Россией в долгосрочной перспективе после окончания войны», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о перспективе развития отношений Финляндии и России в ближайшие 10 лет.

Ранее глава МИД Финляндии заявила, что Россия никогда не перестанет быть соседом финнов, поэтому последние должны знать русский язык для понимания внутрироссийских процессов.

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      Виктория Кондратьева
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