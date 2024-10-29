Лолита пожаловалась на выбитый на сцене зуб

Певица Лолита пожаловалась на выбитый на сцене микрофоном зуб

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что столкнулась с травмой во время выступления на сцене. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя исполнительница посетовала, что давно не появлялась в соцсетях из-за перенесенного ковида. «Давно я в эфир не выходила и делаю это сейчас с трудом. Почему с трудом? Ну потому что, как и все живые люди, болела. Думала, обойдет стороной. Гастрольная жизнь с ковидом… Не обошла. У меня она выразилась в давлении. Поэтому сил не было рассказывать, что и как. Не то что петь, "мяу" сказать не могла», — пожаловалась артистка.

Помимо этого знаменитость рассказала, что во время одного из своих выступлений выбила себе зуб микрофоном. «Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все, потому что ты варьируешь подачей микрофона, и зуб периодически трескается, в какой-то момент вылетает. Ну, сейчас уже зуб практически на месте», — высказалась звезда.

Ранее в октябре Лолита рассказала о подделках модных брендов в гардеробе. Так, по словам звезды, на протяжении нескольких лет она пользовалась неоригинальными сумками и только после заметила обман.