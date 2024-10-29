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19:14, 29 октября 2024Экономика

Москвичам пообещали резкие перепады давления

Синоптик Ильин спрогнозировал резкие перепады давления в столице

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

В выходные в столице ожидаются резкие перепады давления, предупредил в разговоре с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Атмосферное давление резко упадет в субботу, 2 ноября, почти до 730 миллиметров ртутного столба, затем снова вырастет. В воскресенье, 3 ноября, оно составит уже 744 миллиметра ртутного столба. В понедельник, 4 ноября, снова ожидается падение давления, до 730 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье не исключено наступление метеорологической зимы, когда среднесуточная температура опустится ниже 0 градусов. Днем ожидается около нуля. Осадки будут выпадать в виде мокрого снега, ночью будет идти снег. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. При этом в конце рабочей недели порывы ветра будут достигать 18-22 метров.

Ранее синоптики сообщали, что в ночь на среду, 30 октября, в столице ожидаются заморозки. Они продержатся в мегаполисе и Подмосковье с полуночи до девяти часов утра.

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      Мария Черкасова
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