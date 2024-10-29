Москвичей предупредили о заморозках

АГН «Москва»: в ночь на 30 октября в Москве ожидаются заморозки

Москвичей уже в ближайшее время ожидают заморозки. О похолодании жителей столицы и области предупреждает Агентство городских новостей (АГН) «Москва».

Как сообщается, до нуля столбики термометров опустятся в ночь на среду, 30 октября. Заморозки продержатся в мегаполисе и Подмосковье с полуночи до девяти часов утра.

О понижении температуры москвичам сообщал и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Погода изменится с приходом северо-западного ветра. С пятницы столицу накроют дожди, переходящие в мокрый снег. К концу выходных в городе образуются сугробы высотой три-пять сантиметров. Дальнейшего потепления в Москве не прогнозируется.

Из-за усиливающегося ветра в среду и четверг, 30-31 октября, в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как отмечают в Гидрометцентре, местами порывы ветра достигнут скорости в 15-17 метров в секунду.