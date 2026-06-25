Российского баскетболиста выбрали на драфте НБА

«Даллас Старз» выбрал российского баскетболиста Всеволода Ищенко на драфте НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал российского баскетболиста Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает сайт НБА.

Ищенко выбрали под 56-м номером во втором раунде драфта. Изначально этот пик принадлежал «Лейкерс», после чего калифорнийский клуб обменял его в «Даллас Старз». Таким образом, Ищенко будет выступать за клуб из Техаса.

«Конечно, я волновался. В какой-то момент уже подумал, что меня так и не задрафтуют, но вера все же оставалась. Оказалось, не напрасно. Мой план действий? Свяжемся с "Далласом" и уточним. Все станет понятно в ближайшее время», — прокомментировал свой выбор на драфте Ищенко.

21-летний россиянин выступает на позиции защитника в составе «Локомотив-Кубань». Он был признан лучшим молодым баскетболистом прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Ищенко провел 48 матчей, в которых набирал в среднем по 8,7 очка, совершал по 4,6 подбора и делал по две передачи.