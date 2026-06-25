Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:09, 25 июня 2026Спорт

Российского баскетболиста выбрали на драфте НБА

«Даллас Старз» выбрал российского баскетболиста Всеволода Ищенко на драфте НБА
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал российского баскетболиста Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает сайт НБА.

Ищенко выбрали под 56-м номером во втором раунде драфта. Изначально этот пик принадлежал «Лейкерс», после чего калифорнийский клуб обменял его в «Даллас Старз». Таким образом, Ищенко будет выступать за клуб из Техаса.

«Конечно, я волновался. В какой-то момент уже подумал, что меня так и не задрафтуют, но вера все же оставалась. Оказалось, не напрасно. Мой план действий? Свяжемся с "Далласом" и уточним. Все станет понятно в ближайшее время», — прокомментировал свой выбор на драфте Ищенко.

21-летний россиянин выступает на позиции защитника в составе «Локомотив-Кубань». Он был признан лучшим молодым баскетболистом прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Ищенко провел 48 матчей, в которых набирал в среднем по 8,7 очка, совершал по 4,6 подбора и делал по две передачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж возросло

    Против Порошенко возбудили уголовное дело из-за забора

    Военкор назвал основную цель ночной атаки ВСУ на Россию

    Российский турист заметил два трупа в бассейне своей виллы в Таиланде

    Зоопсихолог назвала способ отучить кошку залезать на стол

    Трамп запросил сотни миллионов долларов на ликвидацию ядерного потенциала Ирана

    Кайли Дженнер снялась в вязаном бикини с неожиданным аксессуаром

    На Западе объяснили совершенство российского Т-90М

    Госзакупки VPN в России выросли

    Количество поездов в Крым сократят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok