Москвичей предупредили об опасной погоде

Гидрометцентр: 30 октября в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

В среду и четверг, 30 и 31 октября, в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом жителей столичного региона предупредили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать в период с 9 часов 30 октября до 21 часа 31 октября. В Гидрометцентре сообщили, что в указанное время порывы ветра местами могут достигать от 15 до 17 метров в секунду.

Днем ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве произойдет переход из благоприятной осенней погоды в ненастную предзимную. Так, в пятницу, 1 ноября, в столице, по его словам, прогнозируется снегопад, в результате которого в городе к концу выходных сформируются небольшие сугробы. Их высота составит до трех-пяти сантиметров.