Москвичей предупредили о снегопаде

Синоптик Шувалов: снег в Москве выпадет в пятницу, 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, в Москве ожидается снегопад. Своим прогнозом на эту неделю с «Известиями» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этой неделе Москва и Подмосковье из осеннего благостного состояния перейдут в ненастное предзимье», — предупредил синоптик. До четверга, 31 октября, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 5-9 градусов. Однако потом порывы ветра в столице усилятся и придут дожди. А следом в пятницу, 1 ноября, Москву накроет первый снег.

Температура опустится до нуля градусов, а ночью воздух остынет до минусовых значений. Снегопад продолжится и в выходные, 2-3 ноября. Таким образом, к началу следующей недели в Москве будет наблюдаться небольшой снежный покров. По утрам возможен гололед.

К четвергу-пятнице также резко понизится атмосферное давление — с 750 миллиметров ртутного столба до 720. Но позднее оно вновь начнет повышаться.

Аномальное теплое начало ноября ранее пообещали жителям Урала, Сибири, Архангельской области, Красноярского края и северо-востока европейской части России. По сведениям метеорологов, температура воздуха превысит климатическую норму на 4-6 градусов.