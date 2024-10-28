Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:37, 28 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о снегопаде

Синоптик Шувалов: снег в Москве выпадет в пятницу, 1 ноября

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В пятницу, 1 ноября, в Москве ожидается снегопад. Своим прогнозом на эту неделю с «Известиями» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этой неделе Москва и Подмосковье из осеннего благостного состояния перейдут в ненастное предзимье», — предупредил синоптик. До четверга, 31 октября, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 5-9 градусов. Однако потом порывы ветра в столице усилятся и придут дожди. А следом в пятницу, 1 ноября, Москву накроет первый снег.

Температура опустится до нуля градусов, а ночью воздух остынет до минусовых значений. Снегопад продолжится и в выходные, 2-3 ноября. Таким образом, к началу следующей недели в Москве будет наблюдаться небольшой снежный покров. По утрам возможен гололед.

К четвергу-пятнице также резко понизится атмосферное давление — с 750 миллиметров ртутного столба до 720. Но позднее оно вновь начнет повышаться.

Аномальное теплое начало ноября ранее пообещали жителям Урала, Сибири, Архангельской области, Красноярского края и северо-востока европейской части России. По сведениям метеорологов, температура воздуха превысит климатическую норму на 4-6 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы командиры подразделения

      В российском городе два мигранта избили вступившегося за школьниц подростка

      В НАТО заявили об отправке военных КНДР в Курскую область

      Президент Грузии обсудила выборы с лидерами Молдавии и Польши

      После ограбления пережившей блокаду российской актрисы в магазине возбудили дело

      Серийный убийца и насильник умер в колонии для пожизненно заключенных

      Облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли

      Минобороны сообщило о массовом налете украинских дронов на российские регионы

      Президент Швейцарии одобрила реэкспорт швейцарского оружия на Украину

      Из-за атак ВСУ на российский регион оказалась повреждена усадьба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше