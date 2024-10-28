Ряду российских регионов пообещали аномально теплое начало ноября

Вильфанд: температура на Урале и в Сибири в начале ноября будет выше нормы

Урал, Сибирь, Архангельскую область, Красноярский край и северо-восток европейской части России ожидает аномально теплое начало ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

С 28 октября по 5 ноября включительно в указанных регионах температура воздуха на 4-6 градусов превысит климатическую норму. По словам Вильфанда, на северо-востоке страны сойдет снежный покров.

Метеоролог добавил, что сейчас среднесуточная температура в Архангельской области составляет около 0 градусов. На севере Сибири она колеблется от минус 5 до минус 10 градусов. На севере Урала показатель примерно такой же, что для данного региона — превышение нормы на шесть градусов. «Только на юге Западной Сибири температура примерно на пару градусов выше нормы, это тоже означает, что средняя суточная температура близка к нулевой отметке», — отметил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что в большинстве российских регионов в конце октября ожидается теплая погода.