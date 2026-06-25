Раскрыты странные обстоятельства исчезновения сотрудницы ядерной лаборатории

В расположении останков сотрудницы Лос-Аламосской лаборатории Касиас нашли странности

В США раскрыты новые странные обстоятельства исчезновения сотрудницы Лос-Аламосской национальной лаборатории Мелиссы Касиас. Об этом пишет Daily Mail.

Останки Касиас случайно обнаружил в лесу турист 28 мая. Скелет сотрудницы ядерной лаборатории был найден в сидячем положении, прислоненный к стволу дерева. Версия, согласно которой причиной случившегося мог стать суицид, сразу же стала основной. Однако недавно выяснилось, что уходя из дома Касиас взяла с собой зубную щетку и лекарство от болезни щитовидной железы.

Кроме того, генеральный директор Национального центра по расследованию нераскрытых дел Морган Райт заявил, что расположение останков может указывать на инсценировку. Специалист пояснил, что скелет не мог бы находиться год в сидячем положении под открытым небом — он бы обязательно развалился. Райт подозревает, что кто-то мог специально поместить скелет на то место, где турист нашел его в мае.

54-летнюю Касиас в последний раз видели 26 июня 2025 года. Утром она отвезла на работу мужа и вернулась домой, сославшись на то, что забыла пропуск. Дома женщина сбросила рабочий и личный мобильные телефоны до заводских настроек, а потом завезла дочери обед на работу и сказала, что поработает удаленно. Около половины третьего дня Касиас видели идущей в одиночестве по шоссе. После этого она исчезла.

Женщина входила в список лиц, связанных с разработками космических и ядерных технологий, таинственные исчезновения которых расследует ФБР по указанию Белого дома.

Ранее бывший агент ФБР Бен Хансен назвал возможную причину случившегося с Касиас. Он считает, что на нее могли напасть иностранные противники США.