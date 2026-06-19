С сотрудницей ядерной лаборатории расправились «футуристическим оружием»

Бывший агент ФБР назвал возможных убийц сотрудницы ядерной лаборатории

Бывший агент ФБР назвал иностранных противников США возможными убийцами сотрудницы Лос-Аламосской национальной лаборатории Мелиссы Касиас. Об этом пишет Daily Star.

Останки Касиас случайно обнаружил в лесу турист 28 мая. Скелет женщины был найден в сидячем положении, прислоненный к стволу дерева. На черепной коробке имелся след пулевого ранения. Рядом с останками лежал пистолет, однако родные сотрудницы ядерной лаборатории заявили, что в семье оружия не было. Кроме того, пулю следователи так и не нашли.

Бывший агент ФБР Бен Хансен заявил, что Касиас, скорее всего, стала жертвой преступления. Он сказал, что с женщиной могли расправиться с помощью «футуристического оружия», которое использует микроволновое излучение или низкочастотные звуковые волны. Кроме того, Хансен заявил, что Касиас могла стать жертвой некоего прибора, который способен вызвать так называемый Гаванский синдром.

«Министерство внутренней безопасности вообще-то купило на черном рынке что-то подобное. Небольшое устройство, похожее на то, что, возможно, было у России, — заявил Хансен. — И если это возможно, то не могут ли иностранные противники охотиться на американских военных, подрядчиков и служащих с помощью какого-то другого нового вида оружия?»

54-летнюю Касиас в последний раз видели 26 июня 2025 года. Утром она отвезла на работу мужа и вернулась домой, сославшись на то, что забыла пропуск. Дома женщина сбросила рабочий и личный мобильные телефоны до заводских настроек, а потом завезла дочери обед на работу и сказала, что поработает удаленно. Около половины третьего дня Касиас видели идущей в одиночестве по шоссе. После этого она исчезла.

Женщина входила в список лиц, связанных с разработками космических и ядерных технологий, таинственные исчезновения и смерти которых расследует ФБР по указанию Белого дома.

Ранее частный детектив, нанятый семьей Касиас, заявил, что она стала жертвой преступления. По словам детектива, женщина убегала от кого-то.