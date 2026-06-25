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09:14, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Раскрыта вероятная роль США в ударах ВСУ по московскому региону. Как именно Вашингтон мог помочь Киеву в атаках?

FT: США могли делиться с ВСУ разведданными для нанесения ударов по окрестностям Москвы
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

США могли делиться с Украиной разведывательными данными и тем самым принять непосредственное участие в атаках Киева на российские регионы, в том числе Москву. Об этом заявили авторы издания Financial Times (FT).

Было отмечено, что в этом есть вклад и европейских лидеров — Европа продолжает настаивать на том, чтобы Вашингтон помогал украинской стороне разведданными и другой информацией для увеличения эффективности ударов.

Кроме того, в издании упоминается, что глава США Дональд Трамп все же начал «склоняться к усилению поддержки Киева». Как сообщает источник газеты, на Украине замечают смену настроения американского политика, однако пока ничего не предпринимают, поскольку глава Белого дома может в любой момент передумать.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В России заявили о помощи Британии и США в наведении ударов ВСУ

Атаки и организация терактов со стороны Украины не были бы возможны без помощи США и Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что ранее британский премьер-министр Кир Стармер говорил о бессмысленности переговоров. По словам главы МИД России, европейский политик хотел усилить давление на Украину, чтобы та еще больше наращивала террористическую активность.

Без британской и американской помощи в наведении, в получении данных по целеполаганию невозможно делать то, что делает сейчас Украина, осуществляя террористические атаки по территории РФ

Сергей Лавровглава МИД России

Таким образом Лавров подчеркнул, что Запад продолжает агрессивную политику в отношении России, но все действия при этом совершаются руками Украины. Глава государства Владимир Путин ранее так же подтверждал этот факт, отмечая, что пока западные страны не решаются бить по российским территориями напрямую, так как понимают, что за этим последует незамедлительный ответ.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В НАТО пообещали сохранить поддержку Украины со стороны США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о главных целях альянса в ближайшем будущем. Одной из них он назвал сохранение американской поддержки для Украины.

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Военный блок рассчитывает обеспечить полное участие США в деятельности альянса, а также сохранить поддержку Киева Вашингтоном. Еще одной целью Рютте назвал мотивирование Европы и Канады для увеличения ими военных расходов.

Дипломаты военного блока отмечают, что в последние месяцы Рютте прикладывает все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную передачу разведданных США Украине, а также продолжение военных поставок Киеву с помощью программы PURL.

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