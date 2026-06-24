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12:50, 24 июня 2026Мир

Лавров назвал главных помощников Украины в осуществлении терактов против России

Лавров: Украина не могла бы осуществлять теракты против России без помощи Британии и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Украина не смогла бы осуществлять террористические атаки по российской территории без помощи Великобритании и США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Господин [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер говорил, что вообще переговоры не нужны, надо давить Украину, но они даже больше не говорили, а делали. Делали все для того, чтобы Украина наращивала свою террористическую активность. Без британской и американской помощи в наведении, в получении данных по целеполаганию невозможно делать то, что делает сейчас Украина, осуществляя террористические атаки по территории РФ», — подчеркнул дипломат.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны Запада пока не решаются бить по России со своей территории. По его словам, они понимают или должны понимать, что будет ответный удар. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ придут «туда, куда нужно» в ходе специальной военной операции (СВО).

Глава государства добавил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться раскачать российское общество.

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