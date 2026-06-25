Россиянин избил щенка на глазах у соседей и предложил избавиться за 100 тысяч рублей

Россиянин избил щенка на глазах у соседей и предложил избавиться от него за 100 тыс руб.

Житель Екатеринбурга избил щенка на глазах у соседей во дворе жилого комплекса «Татлин» на улице Готвальда и предложил избавиться от него за 100 тысяч рублей. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина волочет за собой питомца, а затем несколько раз бьет его. Когда к нему подбегают молодые люди и просят объяснить агрессию, он отвечает, что собака его и он может делать с ней все, что хочет.

Затем, как утверждает Ural Mash, горожанин объявил, что готов отдать щенка неравнодушным за крупную сумму. Жильцы дома, где проживает мужчина, уверяют, что хозяин держит щенка в квартире в клетке. Чтобы спасти четвероногого, они несколько раз вызывали полицию. По словам соседей, сотрудники так и не приехали.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени жестоко избил собак в подъезде многоэтажного дома.