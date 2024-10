Москвичам отсоветовали ждать прихода тепла

Синоптик Шувалов: к концу недели в Москве сформируются сугробы

На предстоящей неделе в Москву придет похолодание. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с телеканалом 360.ru.

По словам синоптика, температура продолжит снижаться во второй половине недели начиная с вечера четверга, 31 октября, когда влиять на погоду в столице станет северо-западный ветер. К пятнице же, 1 ноября, атмосферное давление упадет до 720-725 миллиметров ртутного столба, пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, который в субботу, 2 ноября, сменится дождем, переходящим в снег.

В результате, заявил Шувалов, к концу выходных в Москве сформируются сугробы высотой три-пять сантиметров. В дальнейшем специалист отсоветовал жителям столицы ждать потепления — похолодание будет лишь усиливаться. «Как говорят наши заклятые друзья британцы, the time has come — время пришло», — заключил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что на Русской равнине на этой неделе прогнозируются «камни с неба», то есть сложная и опасная погода.