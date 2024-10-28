Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:39, 28 октября 2024Экономика

Москвичам отсоветовали ждать прихода тепла

Синоптик Шувалов: к концу недели в Москве сформируются сугробы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

На предстоящей неделе в Москву придет похолодание. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с телеканалом 360.ru.

По словам синоптика, температура продолжит снижаться во второй половине недели начиная с вечера четверга, 31 октября, когда влиять на погоду в столице станет северо-западный ветер. К пятнице же, 1 ноября, атмосферное давление упадет до 720-725 миллиметров ртутного столба, пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, который в субботу, 2 ноября, сменится дождем, переходящим в снег.

В результате, заявил Шувалов, к концу выходных в Москве сформируются сугробы высотой три-пять сантиметров. В дальнейшем специалист отсоветовал жителям столицы ждать потепления — похолодание будет лишь усиливаться. «Как говорят наши заклятые друзья британцы, the time has come — время пришло», — заключил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что на Русской равнине на этой неделе прогнозируются «камни с неба», то есть сложная и опасная погода.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса

      Второе облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли. Чем это грозит людям?

      Бывшая жена Моргенштерна неожиданно сменила имидж

      ФСО проведет плановые трехдневные учения

      Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов в Ливане

      В Польше сочли планы Украины поставить памятник Шухевичу пощечиной

      Шесть беспилотников ВСУ пролетели вглубь территории России

      После поджога венков у монумента «Скорбящая мать» на россиянку завели уголовное дело

      В повышении ставки ЦБ увидели риски для среднего бизнеса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше