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10:07, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Гоблин похвалил отрекшегося от Трампа журналиста Такера Карлсона и назвал его молодцом

Блогер Пучков назвал молодцом журналиста Карлсона, отрекшегося от Трампа и республиканцев
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Известный российский блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков назвал молодцом американского журналиста Такера Карлсона, который отрекся от Республиканской партии США и президента Дональда Трампа. Карлсона он похвалил в эфире радиостанции Sputnik, запись опубликована в «VK Видео».

По словам Пучкова, журналист, объявляя об отказе в дальнейшем поддерживать республиканцев, отметил, что представители этой партии действуют в интересах иностранного государства. «Он не назвал Израиль "по фамилии", но все поняли, о чем речь. Да, молодец», — прокомментировал Гоблин слова Карлсона.

Блогер также с иронией высказался о реакции американского общества на текущую политику Вашингтона, отметив, что власти страны «уже и Карлсона достали».

О том, что журналист сообщил о выходе из числа сторонников республиканцев, стало известно 23 июня. Карлсон обвинил партию в предательстве американского народа.

Перед этим, в апреле, журналист рассказывал о разочаровании в политике Трампа. Карлсон заявил, что президент США не выполнил свое предвыборное обещание не вступать в новые войны.

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