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10:03, 25 июня 2026Мир

Союзники Трампа привели его в ярость

Республиканцы в Сенате привели Трампа в ярость критикой по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Напряженность между Дональдом Трампом и республиканцами в Сенате США достигла пика во время обеда в Капитолии. Законодатели раскритиковали президента за войну с Ираном, после чего глава Белого дома отменил церемонию подписания законопроекта, который его однопартийцы считают ключевым для промежуточных выборов, сообщает Bloomberg.

Конфликту предшествовало голосование в Сенате, где республиканцы впервые поддержали символическую меру, ограничивающую полномочия президента вести войну с Ираном. Это произошло в то время, когда Трамп проводил предвыборный митинг в Пенсильвании.

Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди заявил журналистам, что президент был «в ярости, как шершень-убийца», из-за голосования, которое подрывало его переговоры с Тегераном. Кеннеди пошутил, что встреча прошла успешно, поскольку все смогли выговориться, и добавил, что немного нервничал из-за того, что для обеда использовали металлические приборы вместо пластиковых.

Ранее анонимный источник, близкий к республиканцам в Конгрессе США, описал нынешний этап президентства Дональда Трампа через метафору. По его словам, глава Белого дома напоминает метрдотеля в ресторане, который пытается управлять слишком большим количеством дел одновременно.

«Каждая падающая тарелка», по словам собеседника, символизирует отдельную болевую точку: растущее недовольство избирателей состоянием экономики, споры вокруг реконструкции столицы, инициированной Трампом, вторжение в Венесуэлу, а также приближение промежуточных выборов. Затем, как напомнил источник, началась война с Ираном, которая усилила внутреннее давление на фоне роста цен на газ.

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