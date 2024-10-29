Мужчина не разрешал бывшей девушке часто навещать их хомяка и попал под суд

В Великобритании мужчина ограничивал встречи бывшей с хомяком и попал под суд

В Великобритании мужчина попал под суд за то, что контролировал, преследовал, унижал и избивал бывшую девушку. Об этом пишет Daily Mail.

32-летний Роберт Ларвин состоял в отношениях с Джессикой Тернер два года и постоянно указывал девушке, какую одежду она должна носить и какой макияж делать. Он ограничивал встречи Тернер с другими людьми и заставлял ее всегда включать геолокацию, чтобы следить за ней. У Ларвин также был доступ к банковскому аккаунту девушки. Без разрешения Тернер мужчина тратил ее деньги на компьютерные игры и другие свои прихоти.

После расставания Ларвин приходил к девушке, которая вынашивала его ребенка, на работу, караулил ее возле дома и писал угрожающие сообщения. У пары остался хомяк, которого мужчина забрал себе. Тернер любила питомца и хотела увидеться с ним, но Ларвин не разрешал ей часто навещать его.

Кроме того, мужчина несколько раз напал на Тернер. Первый раз он пытался заговорить с ней на работе, но та отказалась, и он с силой толкнул ее в пожарную дверь. Через четыре дня Ларвин нашел девушку в пабе, схватил ее за голову и ударил о дверную ручку. Преследования продолжались около пяти месяцев. Все это время девушка боялась выходить из дома и наконец решилась обратиться в полицию.

Ларвин признал себя виновным и отметил, что причина его неадекватного поведения лежит в его отношениях с семьей. Его приговорили к двум годам условно и запретили приближаться к Тернер.

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