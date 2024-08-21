Женщина попыталась переехать партнера по дороге на парную терапию

В США женщина сбила партнера на автомобиле по пути на парную сессию у психолога

Жительницу США арестовали за попытку переехать бойфренда на машине. Об этом пишет NBC15 News.

30-летняя Вероника Ролин Гаст и ее бойфренд отправились на запланированную парную сессию к психологу после того, как провели за спорами все утро. Они продолжили ругаться в автомобиле по дороге на терапию. В какой-то момент во время поездки партнер Гаст принял решение разорвать отношения с ней. Разгневанная девушка притормозила и попросила его выйти из машины. Мужчина подчинился, однако, когда он проходил перед капотом автомобиля, Гаст нажала на газ и попыталась переехать возлюбленного. Мужчину подбросило от силы удара, и он ударился о лобовое стекло, разбив его и повредив локоть.

После этого Гаст затормозила. Затем она вызвала на место скорую помощь и полицию. Во время допроса женщина утверждала, что не заметила бойфренда, когда трогалась с места. Позже она признала, что все же сбила его намеренно, но настаивала на том, что не сразу нажала на тормоз из-за шока.

Гаст и ее бойфренд встречались около года. Последние месяцы они жили вместе.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии попыталась облить молодого любовника кислотой во время его свадьбы. В ответ мужчина ударил ее ножом.