Женщина узнала о свадьбе молодого любовника и попыталась облить его кислотой у алтаря

В Индии узнавшая о свадьбе любовника женщина плеснула в него кислотой у алтаря

Женщина из Индии попыталась облить молодого любовника кислотой во время его свадьбы. Об этом пишет NDTV.

Утром 11 августа 44-летняя вдова по имени Джайя из города Тирупати приехала к месту свадебной церемонии в деревне Аравапалли. Она намеревалась поговорить с женихом, 32-летним Шейхом Сайедом, с которым состояла в отношениях. Увидев ее почти у алтаря, жених резко ответил, что не любит ее и больше не хочет видеться. В порыве гнева женщина плеснула в него кислотой — концентрированным средством для чистки сантехники. Однако Сайед успел увернуться, и средство попало на его тетю. В ответ на нападение мужчина бросился на любовницу с церемониальным ножом, который используется в ритуале бракосочетания, и нанес ей легкие травмы.

Из-за происшествия свадьбу отменили. Тетя Сайеда не пострадала. Прибывшая на место полиция выяснила, что Сайед и Джайя были парой на протяжении десяти лет. Три года назад мужчина получил предложение о работе и уехал в Кувейт, однако они продолжали общаться. Женщина, раньше работавшая программистом, случайно узнала, что ее возлюбленный вернулся в Индию и решил жениться на другой.

Сайед и Джайя были арестованы.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина вышла замуж за школьного возлюбленного благодаря бывшему мужу. Невеста выразила бывшему мужу признательность и подтвердила, что он знал о ее влюбленности.