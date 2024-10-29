На посуде погибших от отравления под Красноярском детей нашли инсектицид

СК: на посуде в доме под Красноярском, где погибли дети, найден инсектицид

На поверхности посуды в доме в поселке Красная Сопка Красноярского края, где четверо детей погибли от отравления, нашли компоненты инсектицидного средства. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве рассказали, что согласно результатам экспертизы, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средств. Также отмечается, что содержимое баллонов, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя, соответствует заявленному производителем.

В настоящее время приоритетной версией отравления детей следствие считает попадание в организм несовершеннолетних компонентов инсектицидного средства.

Ранее отец отравившихся под Красноярском детей рассказал о неработающей вытяжке.

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. Выжили только родители. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось.