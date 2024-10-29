Названа оптимальная дневная норма кофе

Диетолог Филлипс: без вреда можно выпивать 400 миллиграммов кофеина

Ежедневно без вреда для здоровья можно выпивать 400 миллиграммов кофеина, считает врач-диетолог Фрэнки Филлипс. Оптимальную норму кофе она назвала в беседе с Metro.

Филлипс отметила, что долгое время кофе считался вредным напитком, потребление которого надо ограничить. Однако, по ее словам, более свежие исследования показали, что кофеин, наоборот, приносит пользу: снижает риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает утомляемость, повышает внимание, работоспособность, бдительность и даже улучшает некоторые спортивные показатели.

Диетолог указала, что сегодня кофеин не запрещают даже беременным. Хотя и рекомендуется снизить дневное потребление с 400 миллиграммов до 200.

Чтобы правильно рассчитать оптимальное число чашек кофе, Филлипс посоветовала учитывать способ приготовления напитка. Так, по ее словам, в чашке растворимого кофе содержится 65 миллиграммов кофеина, в сваренном — 85, в эспрессо — около 60. «Таким образом, если у вас американо или латте с тройным эспрессо, то за раз вы выпиваете 180 миллиграммов кофеина», — подсчитала Филлипс.

Ранее главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов предупредил об опасности слишком горячего чая. По его словам, ожог может стать триггером для развития рака полости рта или пищевода.