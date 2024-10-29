Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 29 октября 2024Забота о себе

Названа оптимальная дневная норма кофе

Диетолог Филлипс: без вреда можно выпивать 400 миллиграммов кофеина

Фото: Unsplash

Ежедневно без вреда для здоровья можно выпивать 400 миллиграммов кофеина, считает врач-диетолог Фрэнки Филлипс. Оптимальную норму кофе она назвала в беседе с Metro.

Филлипс отметила, что долгое время кофе считался вредным напитком, потребление которого надо ограничить. Однако, по ее словам, более свежие исследования показали, что кофеин, наоборот, приносит пользу: снижает риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает утомляемость, повышает внимание, работоспособность, бдительность и даже улучшает некоторые спортивные показатели.

Диетолог указала, что сегодня кофеин не запрещают даже беременным. Хотя и рекомендуется снизить дневное потребление с 400 миллиграммов до 200.

Материалы по теме:
Польза и вред цикория для здоровья. Кому можно и нельзя пить цикорий и почему этот напиток считается альтернативой кофе?
Польза и вред цикория для здоровья.Кому можно и нельзя пить цикорий и почему этот напиток считается альтернативой кофе?
10 мая 2023
Простые рецепты прохладительных напитков. Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
Простые рецепты прохладительных напитков.Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
19 мая 2023

Чтобы правильно рассчитать оптимальное число чашек кофе, Филлипс посоветовала учитывать способ приготовления напитка. Так, по ее словам, в чашке растворимого кофе содержится 65 миллиграммов кофеина, в сваренном — 85, в эспрессо — около 60. «Таким образом, если у вас американо или латте с тройным эспрессо, то за раз вы выпиваете 180 миллиграммов кофеина», — подсчитала Филлипс.

Ранее главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов предупредил об опасности слишком горячего чая. По его словам, ожог может стать триггером для развития рака полости рта или пищевода.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине». Он требует перевода в другую колонию

      Депутат Рады назвал жалкими угрозы Зеленского в адрес генсека ОНН

      Названы самые дефицитные работники

      Российский подросток напал на женщину-таксиста с ножом и угнал ее машину

      Рогов прокомментировал заявления Киева о линии обороны в Запорожской области

      В «Ростехе» рассказали о возможностях «Земледелия»

      Стало известно о предложении главы ЦРУ о прекращении огня в Газе

      Названа главная причина резкого удорожания сливочного масла в России

      Парашютистка решила сфотографировать самолет и попала под пропеллер

      56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли в бикини на отдыхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше