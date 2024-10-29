Названа самая выгодная страна для содержания домашних животных

Росгосстрах: самой выгодной страной для содержания животных стала Россия

Россия возглавила рейтинг стран, выгодных для содержания домашних животных. Перечень стран, где дешевле держать питомцев, назвали эксперты СК «Росгосстрах» (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Почти половина опрошенных (42 процента) россиян тратят на содержание животных три-пять тысяч рублей в месяц. Еще около трети (36) процентов — до трех тысяч рублей в месяц.

Для проживающих в Армении содержание домашнего животного обходится в пять тысяч рублей в месяц, перебравшиеся в Казахстан тратят на питомцев пять-шесть тысяч. Уехавшим в Грузию на эти цели требуется более шести тысяч рублей, а уехавшим в Израиль — более семи тысяч рублей. Участники опроса из Таиланда и ОАЭ отметили, что в этих странах содержать питомцев почти невозможно из-за небольшого числа квартир, в которых можно поселиться с животным и высоких цен соответственно.

Траты на животных складываются из стоимости корма (300-700 рублей за килограмм в России, 700-1000 рублей в Армении и 1500-2500 рублей в Израиле и ОАЭ), стоимости приема у ветеринара (1000-3000 рублей в РФ, 2000-4000 рублей в Армении и около 8000-15000 — в ОАЭ), а также страховки. Последнюю можно приобрести в России за тысячу рублей в год, в то время как в Армении она обойдется 1,2-2,5 тысячи, а в Казахстане — от тысячи до двух тысяч рублей в год. В Таиланде и Грузии стоимость страховки составит две-пять тысяч рублей, а в ОАЭ и Израиле — до 10 тысяч рублей.

По данным аналитики исследовательского холдинга «Ромир», в России от 21 до 26 процентов жителей каждый год планируют уменьшить расходы на роскошь и путешествия, а семь-восемь процентов намереваются бросить курить. Единственная статья расходов, которую жители РФ не сокращали и не намереваются, — это домашние питомцы.

За первую половину 2024 года средний чек покупки зоотоваров составил 807 рублей, в годовом выражении он вырос на 13 процентов. Количество покупок, напротив, снизилось на два процента. Самыми покупаемыми товарами для животных стали корм, наполнители, игрушки и инвентарь для ухода за питомцем. Больше всего товаров россияне покупают для кошек, собак, птиц и рыб.