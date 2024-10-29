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13:33, 29 октября 2024Силовые структуры

Обвиняемые в убийстве военкора Бентли захотели вернуться в зону СВО

Вдова военкора Бентли заявила, что обвиняемые в его убийстве хотят уйти на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Рассел Бентли

Рассел Бентли. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Обвиняемые в убийстве военкора агентства Sputnik Рассела Бентли, чьи дела уже переданы в суд, намерены подписать контракт с Министерством обороны России и вернуться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила вдова журналиста Людмила, передает RTVI.

По ее словам, предполагаемые убийцы ее супруга воспользуются недавно подписанным законом, который позволяет участвовать в боевых действиях фигурантам уже расследованных и переданных в суд дел.

«Это что же получается? Убил, поймали (хорошо, если поймали), осудили и снова на фронт? Это даст им ощущение вседозволенности и повлечет за собой пролитие ими новой невинной крови! Это даст плохой пример и ощущение вседозволенности другим, которые тихонько наблюдают за исходом этого дела! Так не должно быть!» — подчеркнула Людмила Бентли.

Она выразила надежду на то, что суд вынесет справедливое решение и приговорит предполагаемых убийц ее мужа к «самому жесткому наказанию», которое тем придется отбывать в местах лишения свободы, а не на фронте.

Ранее военкор Дмитрий Стешин назвал убийство журналиста Рассела Бентли в зоне СВО стечением обстоятельств. Он напомнил, что тот проживал в наиболее обстреливаемом районе Донецка.

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      Наталья Анисеева
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