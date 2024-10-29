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05:52, 29 октября 2024Силовые структуры

Пантера напала на трехлетнего ребенка в российском цирке

В Ангарске пантера напала на трехлетнего мальчика во время фотосъемки в цирке

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Ангарске Иркутской области пантера напала на трехлетнего мальчика в цирке, организована проверка. Об этом сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.

Происшествие случилось в понедельник, 28 октября. Отец привел ребенка в частный передвижной цирк, чтобы сделать фото с пантерой. Во время съемки животное набросилось на мальчика, в результате чего несовершеннолетний был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства случившегося. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в публикации.

Ранее в городе Обнинск Калужской области медведица напала на дрессировщика во время выступления в цирке «Счастье». Шоу проходило днем 1 июня в цирке, расположенном на улице Красных Зорь. Очевидцы рассказали, что во время представлениия хищница стала сильно нервничать и напала на пожилого дрессировщика.

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      Маргарита Пименова
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      Пантера напала на трехлетнего ребенка в российском цирке

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