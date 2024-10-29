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00:54, 29 октября 2024Мир

Пентагон заявил об отправке в Россию тысяч военных КНДР

Пентагон: КНДР отправила в Россию 10 тысяч военных

Фото: KCNA / Reuters

Власти КНДР якобы отправили около 10 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, часть северокорейских военных уже передислоцировались ближе к территории Украины. Она допустила, что в ближайшее время они могут вступить в бой в Курской области.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал информацию о присутствии военных КНДР на территории России. Глава Белого дома заявил, что считает это очень опасным. В свою очередь, первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким опроверг слухи об отправке корейских военных в Россию.

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      Марина Совина
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