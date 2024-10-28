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21:10, 28 октября 2024Мир

Байден высказался о якобы присутствии солдат КНДР в России

Байден назвал очень опасным якобы присутствие солдат КНДР в России

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о присутствии военных КНДР на территории России. На эту тему он высказался в разговоре с журналистами, запись беседы публикует телеканал C-SPAN.

Глава государства заявил, что считает это очень опасным.

Ранее первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким опроверг слухи об отправке корейских военных в Россию. По его словам, с помощью таких грязных маневров США пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине путем поставок Киеву всех видов летального оружия.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян сами решат, когда реализовывать статью о военной помощи договора о стратегическом партнерстве двух государств.

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      Марина Совина
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