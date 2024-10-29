Боец ВСУ Безручков: заградотряды не дают отступать украинской пехоте под Курском

Украинские заградотряды, окопавшиеся рядом с линией соприкосновения в Курской области, не дают отступать пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный солдат 92-й отдельной штурмбригады Андрей Безручков в беседе с РИА Новости.

По словам украинского военного, под Курском действуют люди, которые ловят самовольно оставивших поле боя солдат, особенно контрактников. Боец ВСУ заявил, что встретил их в 2,5 километра от линии боевого соприкосновения.« Они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы [мы] назад не проходили», — сказал он.

Как пишет агентство, Безручков попал на службу в ходе мобилизации на Украине. Он сдался российским войскам, оказавшись в окружении. Боец ВСУ призвал сложить оружие всех украинских военных в Курской области, так как это единственный способ спасти жизнь.

Ранее бойцы воздушно-десантных войск России взяли в плен в Курской области пулеметчицу ВСУ. Женщину и ее сослуживца сняли на видео. На допросе уроженка Полтавской области Украины сообщила, что входит в состав группы, проходившей курсы в Англии. Всего в формировании служат 60 человек, занимающих должности от фельдшера до снайпера.

В начале августа ВСУ прорвали государственную границу России, захватив контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 28 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 27 530 военнослужащих, а также свыше тысячи единиц техники.