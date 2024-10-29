Журова назвала искренней готовность саудовцев стать посредниками по Украине

Когда посредничество в переговорах с Украиной предлагают дружественные страны, Россия относится к этому с благодарностью, сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на готовность еще одной страны содействовать урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия готова быть посредником в будущих переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил посол ближневосточной страны в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

Депутат обратила внимание, что предложение о посредничестве прозвучало после саммита БРИКС, где руководители стран имели возможность обменяться мнениями и достоверной информацией о том, что происходит.

«Шольц и Макрон делают такие заявления в рамках своих выборных периодов, а потом ничего для этого не предпринимают, а здесь все-таки страны нам дружественные, и, я думаю, что они делают это предложение абсолютно искренне, именно чтобы эта ситуация была урегулирована. Понятно, что они как страны БРИКС заинтересованы в решении этого вопроса именно в рамках этого содружества стран, поэтому и рассматривают нас здесь как партнеры. В отличие от других стран, я Саудовскую Аравию не могу подозревать в том, что они делают это в угоду чего-то. Они точно делают такое предложение как друзья», — поделилась Журова.

Это просто лишний раз тем же США сигнал, что все-таки стран, которые хотят урегулирования этого вопроса и публично об этом заявляют, все больше и больше Светлана Журова депутат Госдумы

Ранее в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после обмена военнопленными между Россией и Украиной пообещали продолжать посредничество для мирного урегулирования конфликта. Ведомство подчеркнуло, что ОАЭ стремятся «поддержать все инициативы, которые могли бы смягчить гуманитарные последствия кризиса, в том числе для беженцев и пленных».

