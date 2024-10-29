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13:05, 29 октября 2024Россия

Появилась версия об атаке на чеченский университет спецназа имени Путина

Shot: Чечню мог атаковать прилетевший из Одессы беспилотник PD-2

Фото: DoroshenkoE / Wikimedia

Чеченский университет спецназа имени В. В. Путина в Чечне мог атаковать прилетевший из Одессы украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) PD-2. Эта версия о первой подтвержденной атаке на Чечню появилась в Telegram-канале Shot.

По информации издания, беспилотники этой модели способны преодолевать до 1 300 километров со скоростью 140 километров в час. Предполагаемый маршрут летательного аппарата в Чечню пролегал через акваторию Черного моря и Северный Кавказ.

Отмечается, что пока установить точную модель БПЛА не удается, так как после удара обломки беспилотника сильно повреждены.

Ранее появилось фото последствий удара.

Об атаке по Гудермесу стало известно утром 29 октября. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, удар был нанесен около 6:30. После удара один из пустующих корпусов загорелся.

ЖЗЛ
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