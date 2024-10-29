Появилась версия об атаке на чеченский университет спецназа имени Путина

Shot: Чечню мог атаковать прилетевший из Одессы беспилотник PD-2

Чеченский университет спецназа имени В. В. Путина в Чечне мог атаковать прилетевший из Одессы украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) PD-2. Эта версия о первой подтвержденной атаке на Чечню появилась в Telegram-канале Shot.

По информации издания, беспилотники этой модели способны преодолевать до 1 300 километров со скоростью 140 километров в час. Предполагаемый маршрут летательного аппарата в Чечню пролегал через акваторию Черного моря и Северный Кавказ.

Отмечается, что пока установить точную модель БПЛА не удается, так как после удара обломки беспилотника сильно повреждены.

Ранее появилось фото последствий удара.

Об атаке по Гудермесу стало известно утром 29 октября. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, удар был нанесен около 6:30. После удара один из пустующих корпусов загорелся.