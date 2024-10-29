Появились подробности о пропавшем в Южной Азии тревел-блогере из России

Shot: пропавший тревел блогер из Санкт-Петербурга может находиться в Индии

Пропавший в Южной Азии тревел-блогер из Санкт-Петербурга Вася Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) может находиться в горах Индии. Подробности о нем появились у Telegram-канала Shot.

Уточняется, что данные о его похищении членами радикального исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Пакистане могут оказаться недостоверными. Перед исчезновением россиянин сказал близким, что будет без связи до 3 ноября. Посольство России в стране проверяет информацию о его пропаже.

Велопутешественник из России Вася Щупальце отправился снимать контент для своего YouTube-канала и перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-хан с 24 октября. Спустя два дня близкие мужчины забили тревогу. По данным местных СМИ, за блогера требует выкуп группировка «Хафиз Гюль Бахадур», однако официального подтверждения этому нет.