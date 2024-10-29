Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:42, 29 октября 2024Путешествия

Появились подробности о пропавшем в Южной Азии тревел-блогере из России

Shot: пропавший тревел блогер из Санкт-Петербурга может находиться в Индии

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пропавший в Южной Азии тревел-блогер из Санкт-Петербурга Вася Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) может находиться в горах Индии. Подробности о нем появились у Telegram-канала Shot.

Уточняется, что данные о его похищении членами радикального исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Пакистане могут оказаться недостоверными. Перед исчезновением россиянин сказал близким, что будет без связи до 3 ноября. Посольство России в стране проверяет информацию о его пропаже.

Велопутешественник из России Вася Щупальце отправился снимать контент для своего YouTube-канала и перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-хан с 24 октября. Спустя два дня близкие мужчины забили тревогу. По данным местных СМИ, за блогера требует выкуп группировка «Хафиз Гюль Бахадур», однако официального подтверждения этому нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий в зоне СВО рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара

      Раскрыты подробности об обвиняемом в попытке поджога московского военкомата

      Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе

      Москвичей предупредили о заморозках

      Воевавший в «Азове» гребец сборной Украины ликвидирован в зоне СВО

      Франция возмутилась китайскими пошлинами на бренди

      Появились подробности о пропавшем в Южной Азии тревел-блогере из России

      Возможность победы Трампа на выборах в США оценили

      Буддийский монах напал на другого монаха с топором из-за неопрятной рясы

      Кардиолог напомнила о простой спасающей жизни диагностике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше