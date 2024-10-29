Появились подробности о напавшей на трехлетнего ребенка в российском цирке пантере

Напавшая на трехлетнего ребенка в цирке Ангарска пантера не выступает на сцене

Пантера, которая напала на трехлетнего ребенка в цирке Ангарска Иркутской области, не выступает на сцене. Об этом сообщили в цирке, пишет Telegram-канал Babr Mash.

По их информации, пантера в представлениях не участвует и является частной собственностью. Очевидцы случившегося рассказали, что после нападения слышали плач ребенка и просьбы вызвать скорую.

В результате нападения у ребенка появились рваные раны на голове и царапина на ноге. Пострадавшего госпитализировали, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

О случившемся в Приангарье стало известно во вторник, 29 октября. Отец привел ребенка в частный передвижной цирк, чтобы сделать фото с пантерой. Во время съемки животное набросилось на мальчика, в результате чего несовершеннолетний был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями.