Следователи возбудили дело по факту нападения пантеры на мальчика в российском городе

СК возбудил дело по факту нападения пантеры на мальчика в цирке Ангарска

Появились подробности о напавшей на трехлетнего ребенка в российском цирке пантере

Начало событий в новости Появились подробности о напавшей на трехлетнего ребенка в российском цирке пантере

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения пантеры на трехлетнего ребенка в передвижном цирке Ангарска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Расследование проводится по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности»). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

28 октября отец привел сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографировать его с пантерой. Во время съемки животное набросилось на мальчика, в результате чего несовершеннолетний был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями.

Пантера не выступает на сцене. Очевидцы случившегося рассказали, что после нападения слышали плач ребенка и просьбы вызвать скорую. У пострадавшего диагностированы рваные раны на голове и царапина на ноге. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.