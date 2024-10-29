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09:48, 29 октября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту нападения пантеры на мальчика в российском городе

СК возбудил дело по факту нападения пантеры на мальчика в цирке Ангарска
Начало событий в новости Появились подробности о напавшей на трехлетнего ребенка в российском цирке пантере

Фото: Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения пантеры на трехлетнего ребенка в передвижном цирке Ангарска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Расследование проводится по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности»). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

28 октября отец привел сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографировать его с пантерой. Во время съемки животное набросилось на мальчика, в результате чего несовершеннолетний был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями.

Пантера не выступает на сцене. Очевидцы случившегося рассказали, что после нападения слышали плач ребенка и просьбы вызвать скорую. У пострадавшего диагностированы рваные раны на голове и царапина на ноге. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

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      Любовь Ширижик
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